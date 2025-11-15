Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan açıklamalar geldi

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva’nın takımdaki durumu uzun süredir soru işaretiydi. Futbolu bırakma isteğini yönetime ileten tecrübeli oyuncu için Başkan Serdal Adalı devreye girmiş, görüşmeler yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenledikleri basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak Rafa Silva kriziyle ilgili perde arkasını paylaştı.

İki isim de oyuncunun oynamak istemediğini, kaptanlığı kabul etmediğini, antrenmanlara çıkmak istemediğini ve kulüpten ayrılmak istediğini ifade etti.

Serdal Adalı şu ifadeleri kullandı:

Rafa Silva, geçtiğimiz sezon maç başına ortalama 87 dakika sahada kaldı. Başakşehir karşılaşmasında 73. dakikada oyundan çıkmıştı. Maç sonrasında menajeri bizden görüşme talep etti ve bir araya geldik.

"Kendisine herhangi bir borcumuz bulunmuyor"

Bir süre sonra Rafa ile tekrar buluştuk, birlikte yemek yedik. Oyundan alınmasıyla ilgili çözülebilecek bir problem olduğunu düşündük ve ciddi çaba harcadık. Ancak konuşmamız sırasında “Kimse ile sorunum yok, futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum” dedi. Ardından “3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum” şeklinde konuştu. Kimseyi suçlamanın anlamı yok. Biz oyuncuyu tutmak için elimizden geleni yaptık. Kendisine herhangi bir borcumuz bulunmuyor.

Rafa Silva’ya her zaman özel bir yaklaşımda bulunduk, pek çok kolaylık sağladık. Sorunlarıyla yakından ilgilendik. Beşiktaş başkanı ve Beşiktaşlı biri olarak en iyi oyuncumun ayrılmasını istemem. Bu tutum sonrası devre arasına kadar profesyonel şekilde görevini yapmasını talep ettim. Kendisiyle uzun uzun görüştük; taraftarın sevgisini anlattım ve devre arası gelene kadar en iyisini vermesini istedim.

"Düşük bir teklifte bulundu"

Rafa bu talebimize olumlu bir yaklaşım göstermedi. Ocak ayına ilişkin çıkış maddesi belli. Menajeri, '3 milyon euro getirelim, bırakın' tarzında son derece düşük bir teklif sundu. Burası Beşiktaş; ayrılmayı düşünen varsa şartları kulüp belirler.

"FIFA’ya kadar gidilir ve kulübün hakları korunur"

Rafa Silva ya kendisine gösterilen güvenin ve sevginin karşılığını verecek ya da belirlediğimiz bonservisi getirip ayrılacak. Eğer bu ikisine de yanaşmıyorsa sözleşmesi bitene dek hiçbir yere gidemez. Beşiktaş’ın maaş azaltmaya ihtiyacı yok. Gerekirse tüm parasını öder oturturuz. Konu gerekirse FIFA’ya kadar gider ve kulübün hakları korunur. “Ben gidiyorum” diyerek kimse kapıdan çıkamaz; Beşiktaş’a kimse böyle bir saygısızlıkta bulunamaz. Devre arasında teknik ekibin istediği takviyeleri yapacağız, kimsenin kuşkusu olmasın.

Kriz yönetiminde iyi olduğumu düşünürüm. “Kriz yönetilemedi” yorumlarına katılmıyorum. Yönetemeseydik süreç çok daha farklı noktalara giderdi. En azından konuşabildiğimiz bir oyuncu var. Bir kopma yaşanmış değil ama problemlerin kaynağı Rafa. Türkiye’ye en çok Portekizli oyuncu getiren yöneticiyim ve hepsiyle iletişimim sürüyor. Rafa farklı bir yapıya sahip. Biz çözemiyorsak gerisini siz tahmin edin. Suçlu aramaya gerek yok.

"Kaptanlık teklifini kabul etmedi"

Rafa’ya kaptanlık teklif ettik ancak “Aman aman istemiyorum” diyerek geri çevirdi. Zaten çok konuşan biri değil, bugüne kadar en uzun benimle konuşmuştur. Kaptanlığı da reddetti.

Rafa’nın Türkiye’de başka bir kulübe gitmesi mümkün değil. Kendisi “Futbol oynamak istemiyorum. Sabah kalkmak istemiyorum, maç stresi yaşamak istemiyorum” dedi. Ardından konu transfere döndü. Bir yere gitmesini istemiyorum. Ona “Değerini sen belir o zaman” dedim, buna gülümsedi. Biz idmanlara çıkmasını ve sahada olmasını bekliyoruz. Bonservis konusunu açıklamak istemiyorum. Bundan sonrası onun kararı.

"Kimseyi idare etmediğim kadar onu idare ettim"

Teknik direktör Sergen Yalçın ise şu açıklamalarda bulundu:

Özel şeylerimizi burada anlatmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz, teşekkürler. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazıldı, sosyal medya ise felaket. Bu bizi üzüyor. Olay bugünün olayı değil. Kimseyi idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim. gerçekleri anlatma durumunda kaldım, anlatacağım.

"Rafa Silva bana 'burada mutsuzum' dedi"

Rafa Silva ilk gün bana 'Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Kenny Aroyo da benzer şeyleri söyledi, onun önünü açtık.

Rafa değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyor. Bunların benim için önemi yok.

"İdmanlara ve maçlara çıkmayacağını söyledi"

Bir ay sonra Rafa'yı tekrar çağırdım, değerini anlattım. Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi

Bu olaylar olduktan sonra ekibime 'Rafa'ya karışmayın' dedim. Oynamak istemediğini söyledikten sonra olay benden çıktı ve idari bir konu haline geldi. Bunu başkana söyledim. Rafa vitesi 5'e attı, çözebilecek durumum kalmadı.

"Kimse Beşiktaş'tan büyük değil"

Rafa Silva'ya kapımız açık gelsin ve oynasın. Bizimle sorunu olduğunu düşünmüyorum ama iletişimi kapattı. Menajeri ile haber yolluyor. Konu benim dışımda, zaten idare etmem gereken kadar ettim. Hiç karışmadım. Oyundan niye çıkardın diyorsanız, kusura bakmayın 70'te oyundan çıkardık. Bugün Messi ve Ronaldo da oyundan çıkıyor. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Biz de bugün varız, yarın yokuz.

Her pazartesi 'Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?' durumuna geldik. Menajeri arıyor, kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış... Burası Beşiktaş, Rafa Silva'nın da Sergen Yalçın'ın da yeri dolar.

Hayatımda hiç kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım. Bunu diğer oyuncular bile sorabilirsiniz.