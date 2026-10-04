Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan
Beşiktaş Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda tek aday olarak seçime giren mevcut Başkan Serdal Adalı, yeniden başkan seçildi.
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Beşiktaş Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Mevcut Başkan Serdal Adalı'nın tek aday olarak girdiği seçimde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.
Oyların sayımının ardından Serdal Adalı, yeniden Beşiktaş Kulübü Başkanı seçildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ