Beşiktaş'tan Atakan Üner'i renklerine bağladı
Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner için İzmir temsilcisiyle anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, TFF 1. Lig'de mücadele eden İzmir ekibi Altınordu'nun genç sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'in transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.
Sezon öncesi dördüncü transferini gerçekleştiren Beşiktaş'ın Üner için düşük müktarda bir bonservis ödeyeceği öğrenildi.
Kara Kartallar'ın 3 yıllık sözleşme imzalayacağı Atakan Üner, geride kalan sezonda lig ve kupada toplamda 34 maça çıkarken, bu maçlarda takımına 4 gol, 8 asistlik bir katkı sağladı.