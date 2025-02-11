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Beşiktaş'tan bir transfer daha! 20 yaşındaki Elan Ricardo imzaladı

Süper Lig takımlarından Beşiktaş, 2024-2025 ara transfer sezonunun bitmesine saatler kala yeni bir futbolcuyu daha renklerine bağladı. Siyah beyazlılar, 20 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo'yu transfer ettiklerini açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmesi için İstanbul'a getirdiği 20 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.

2024-2025 ara transfer dönemi bitiyor: İşte takım takım, isim isim yeni transferler2024-2025 ara transfer dönemi bitiyor: İşte takım takım, isim isim yeni transferlerSpor

 