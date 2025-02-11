Beşiktaş'tan bir transfer daha! 20 yaşındaki Elan Ricardo imzaladı
Süper Lig takımlarından Beşiktaş, 2024-2025 ara transfer sezonunun bitmesine saatler kala yeni bir futbolcuyu daha renklerine bağladı. Siyah beyazlılar, 20 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo'yu transfer ettiklerini açıkladı.
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Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmesi için İstanbul'a getirdiği 20 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.