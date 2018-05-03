Beşiktaş'tan fotoğraflı açıklama
Siyah-beyazlı kulüp, Fenerbahçe ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçına çıkmayacaklarını kulüpten paylaştıkları antrenman fotoğraflarıyla açıkladı. Fenerbahçe ise maçın rövanş mücadelesi için Ülker Stadyumu'na geldi.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmiş ve çıkan olaylardan dolayı mücadele tatil edilmişti.
Federasyon bugün maçın kaldığı 57. dakikadan itibaren oynanmasına karar vermişti. Beşiktaş mücadeleye çıkmama kararı sonrası tesislerde Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürürken, Fenerbahçe ise maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi. Geniş güvenlik önlemlerinin altında stada giriş yapan sarı-lacivertli futbolcular hakemin kararını beklemeye başladı.
Beşiktaş'tan fotoğraflı açıklama
Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçına çıkıp çıkmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu.
Siyah-beyazlı kulüp, Fenerbahçe ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçına çıkmayacaklarını kulüpten paylaştıkları antrenman fotoğraflarıyla açıkladı. Siyah-beyazlılar şu an Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA