Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi için Rus kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
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Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş, bugün 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin diğer yüzde 50'lik kısmının Portekiz ekibi Benfica'dan 10 milyon avro karşılığında alındığını açıklamıştı.