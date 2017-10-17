ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C
  • Spor
  • Beşiktaş'tan geri dönüş

Beşiktaş'tan geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Monaco karşısında Beşiktaş, Cenk'in attığı golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Beşiktaş'tan geri dönüş
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Süper Lig’de son 3 haftada sadece 1 puan toplayarak hayal kırıklığı oluşturan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Monaco ile karşılıyor.

Karşılaşmada ilk gol 30. dakikada Falcao'dan geldi.

İlk golden üç dakika sonra Beşiktaş, Cenk'in bulduğu golle skoru eşitledi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca, ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. Karşılaşmada 2. yarı başladı.

İkinci yarıda da sahneye çıkan Cenk Tosun, Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı.

Devler Ligi'nde geride kalan 2 karşılaşmada Porto’yu deplasmanda 3-1, Leipzig’i de sahasında 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, topladığı 6 puanla grupta lider konumda bulunuyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.