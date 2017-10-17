Beşiktaş'tan geri dönüş
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Monaco karşısında Beşiktaş, Cenk'in attığı golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.
Süper Lig’de son 3 haftada sadece 1 puan toplayarak hayal kırıklığı oluşturan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Monaco ile karşılıyor.
Karşılaşmada ilk gol 30. dakikada Falcao'dan geldi.
İlk golden üç dakika sonra Beşiktaş, Cenk'in bulduğu golle skoru eşitledi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca, ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. Karşılaşmada 2. yarı başladı.
İkinci yarıda da sahneye çıkan Cenk Tosun, Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı.
Devler Ligi'nde geride kalan 2 karşılaşmada Porto’yu deplasmanda 3-1, Leipzig’i de sahasında 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, topladığı 6 puanla grupta lider konumda bulunuyor.