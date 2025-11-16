Beşiktaş'tan Mustafa Hekimoğlu için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Ümit Milli Takım’da sakatlanan genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli Takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir" denildi.