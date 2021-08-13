Beşiktaş'tan müthiş başlangıç: 3-0
Süper Lig'in açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Beşiktaş'ın gollerini Kevin N'Koudou ve Atiba kaydetti.
Beşiktaş sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.
9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kenan Karaman'ın pasıyla altıpas önünde topla buluşan N'Koudou, rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0.
11. dakikada Kenan Karaman'ın kafayla indirdiği topu iyi kontrol eden Salih Uçan'ın ceza yayı içinden sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
52. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. N'Koudou'nun ara pasında ceza sahası içi sağ taraf son çizgide topu kontrol eden Rosier, altıpas önünde müsait durumda bulunan Atiba'yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
90+3. dakikada Beşiktaş 3. golünü buldu. Orta alanda De Souza kazandığı topu sağdan bindiren Gökhan Töre'nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu Larin filelerle buluşturdu: 3-0.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal (Dk. 78 Gökhan Töre), Atiba (Dk. 88 Necip Uysal), Salih Uçan (Dk. 70 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou (Dk. 69 Larin), Kenan Karaman (Dk. 78 Güven Yalçın)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano (Dk. 88 Eren Karadağ), Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel (Dk. 82 Alberk Koç), Djokovic, Alper Potuk, Dabo (Dk. 67 Yasin Pehlivan), Mendes (Dk. 82 Mahsun Çapkan), Sabo, Remy (Dk. 67 Emir Dilaver)
Goller: Dk. 9 N'Koudou, Dk. 52 Atiba, Dk. 90+3 Larin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 33 Sabo (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Welinton, Dk. 84 Güven Yalçın (Beşiktaş)