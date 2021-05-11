Beşiktaş'tan olağan genel kurula çağrı
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği 2020 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na çağrı yayımladı.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, B Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin 2020 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Tüzüğümüzün 18. Maddesinin A fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10:30’da Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Vodafone Park Stadyumu’nda ilanda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacak.