Beşiktaş'tan 'yabancı VAR' talebi

Serdal Adalı, son dönemdeki hakem yönetimlerinin neden olduğu tartışmaları görüşmek için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Riva'daki tesislerde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Adalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde dün oynanan Gaziantep FK maçındaki hakem ve VAR kararlarından memnun olmadıklarını anlatan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Sadece dünkü maçla ilgili değil sezon başından beri yaşadıklarımızı tekrar gözden geçirdik. Dünkü maç taze olduğu için çok konuşuldu ama biz hakemlerle ilgili temizlik operasyonunda da Beşiktaş Kulübü olarak da her zaman federasyonun yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz ama geldiğimiz noktada yaşadığımız sıkıntılar artık bizi son noktaya getirdi. MHK başkanımızın kendine de söyledim. 6 ay önce MHK başkanımızla ilgili ne düşünüyorsam bugün de yine aynısını düşünüyorum. İyi insan olabilir. Çok düzgün bir iş yapmaya çalışan bir insan da olabilir ama maalesef altında çalışan ekibe hakim olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Özellikle VAR hakemleri konusunda hakem operasyonlarıyla hakem eksilmesi olduğunu dile getiren adalı, "Bu hakem eksilmesi varken de bir takviye lazım. Bunu geçtiğimiz 2-3 hafta öncesinde de yine özel sohbetlerde kendilerine söyledim. Bugün tekrar ettim. Saha içinde biz yerli hakemlerimizle devam etmeyi tabii ki arzu ederiz, onlara güveniyoruz da. Hiçbir güvensizlik duymadık ama ikinci yarıya özellikle yabancı VAR hakemiyle başlama isteğimizi kendilerine ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Bugün federasyon başkanımız da basın toplantısında VAR'daki hataların telafisinin mümkün olmadığını kendi söylüyor. İlk yarının bitimine 2-3 maç kalmış, bizim lehimize bir hata yapıldı mı? Ben hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyor ama bütün hatalar maalesef Beşiktaş'a oluyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilir bir şey değil. Sinir uçlarımızla oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

Federasyona her zaman destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Adalı, "Biz Türkiye'nin en efendi takımıyız. Beşiktaş'ın da Beşiktaş camiasının da artık geleceği son nokta var. Biz o son noktadayız. Efendilikte hiç üstümüze yok ama iş sokağa dökülmeye gelirse yani bizi tahrik etmesinler. Sokağa dökülmeye geldi mi de onun da en iyisiyiz, onun da en güzelini yaparız. Bunun da tarihte örnekleri var. Bu endişelerimizi dile getirdim." dedi.

"Hakkını en ciddi şekilde arayan camia da biziz"

Başkan Serdal Adalı, hakemlerden adil yönetim isteğini yineledi.

Siyah-beyazlı camianın hakkını her zaman aradıklarını vurgulayan Adalı, şöyle devam etti:

"Bana bir tane Beşiktaş'ın lehine yapılan hata söyleyin. Ben hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Hayır, onlar da hatırlamıyor, çünkü yok. Maalesef bütün yanlış düdükler Beşiktaş'a çalıyor. Bir penaltıyı kontrol et diye VAR'a çağırılıyor, penaltıyı vermiyor. Yani bununla ilgili artık denilebilecek ne varsa söyledik. Bunu camiamız çok iyi bilsin. Tüm camialar içinde hakkını en ciddi şekilde arayan camia da biziz. Bundan yana içleri rahat olsun ama demin de söyledim. Biz ikinci yarıya özellikle yabancı VAR hakemiyle başlamak istediğimizi, üstüne basa basa talebimizi, federasyona ilettik. Biz lehimize bir şey istemiyoruz ama bizim aleyhimize de olmasın. Nasıl ki bizim bir penaltı beklentimiz varsa eminim ki Gaziantep'in de vardır. Tayyip Talha sakatlanmış. Bizde de Jota Silva en az iki ay yok. Bizimki daha önemli bir pozisyon ki tekrar tekrar gösterdiler. Yani dün akşamdan beri 30 defa seyrettiğimiz pozisyon. Yabancı VAR ile ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Bunu inşallah iyi değerlendirirler."

Adalı, önceki yıllarda yabancı VAR hakemi uygulamasından fazla şikayet edilmediğini ifade ederek, "Şimdi 170-180 tane hakemi görevden el çektirmişsiniz. Bir devre yabancı VAR hakemiyle gidecekse o şekilde gidecek. İnsanları sokağa dökmek için mücadele eden bir ekip var. MHK başkanımız bu konuya hakim değil. (Halil Umut Meler) Geçtiğimiz karşılaşmada iyi maç yönetti. Dün camianın fikri değişir mi diye VAR koltuğundaydı. Bizim problemli olduğumuz bir hakemi tekrar denemek... Kusura bakmasınlar resmen ateşle oynuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.