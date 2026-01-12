Google Haberler

Beyoğlu Yeni Çarşı–Fenerbahçe maçının stadı değişti

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor–Fenerbahçe karşılaşmasının oynanacağı stat netlik kazandı.

Beyoğlu Yeni Çarşı–Fenerbahçe maçının stadı değişti

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre mücadele, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmanın daha önce Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanması planlanıyordu.

TFF’nin kararıyla birlikte, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası müsabakasının adresi değişmiş oldu.

Galatasaray Altetico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak? GS ATM mücadelesi saat kaçta başlayacak?Galatasaray Altetico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak? GS ATM mücadelesi saat kaçta başlayacak?Spor
Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandıTürkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandıSpor
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar