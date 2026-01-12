Beyoğlu Yeni Çarşı–Fenerbahçe maçının stadı değişti
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor–Fenerbahçe karşılaşmasının oynanacağı stat netlik kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre mücadele, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak.
Karşılaşmanın daha önce Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanması planlanıyordu.
TFF’nin kararıyla birlikte, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası müsabakasının adresi değişmiş oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ