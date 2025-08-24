Binlerce yüzücü 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kıtaları birleştirdi

İstanbul, 24 Ağustos 2025 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 81 ülkeden 2 bin 800’ü aşkın yüzücü, Asya ile Avrupa’yı kulaçlarıyla birleştirdi.

Yarış, TMOK tarafından, İstanbul Valiliği’nin koordinasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 26 kamu kurumu ile sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlendi.

Yarışmacılar ilk olarak tekneler ile yarışın başlayacağı noktaya götürüldü. Ardından startın verilmesiyle birlikte yarışmacılar denize atladı. Yarışmaya 5 kıtadan katılan bir çok yüzücü yaklaşık 6,5 kilometrelik parkurda, Boğaz’ın akıntılarıyla mücadele etti. Daha sonra Kanlıca’dan Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’na ulaşan yarışmacılar dereceye girdi. Bitişin ardından düzenlenen törende ise sporcular ödüllerini aldı.

1989 yılında yalnızca 68 yüzücüyle başlayan organizasyon, bugün dünyanın en prestijli açık su yarışı olarak gösteriliyor. Öte yandan Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016 yılında "Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu", 2019 yılında ise "Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı" olarak gösterildi.