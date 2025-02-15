Bir numaralı raket Sinner 3 ay kortlardan uzak kalacak! Şaşırtan sebep...

Teniste tek erkekler dünya bir numarası İtalyan raket Jannik Sinner'in Mart 2024'te kanında çıkan yasaklı bir madde sebebiyle, anti-doping kuralını ihlal etmişti. Sporcu, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ile vardığı anlaşmanın ardından tenisten 3 ay men cezası aldı.

Geçen ay Avustralya Açık'ı kazanan 23 yaşındaki İtalyan tenisçi, 9 Şubat'tan 4 Mayıs'a kadar cezalı duruma düştü. Sinner, yılın bir sonraki grand slam turnuvası olan ve 25 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık'a katılabilecek.

Tek erkekler dünya bir numarasının, Avustralya Açık'ta üst üste iki, kariyerinde 2024 ABD Açık ile birlikte üç grand slam şampiyonluğu bulunuyor.