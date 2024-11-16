Bisiklet dünyasında gözler Antalya’da

Bu yıl dördüncü kez yapılan etkinlik, 14 Kasım’da başladı ve Antalya’nın eşsiz doğasında, tarihi zenginlikleri arasında 17 Kasım 2024 tarihine kadar sürecek.

Yarış, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, T.C. Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleşiyor. Etkinliğin sponsorları arasında Corendon Airlines’ın yanı sıra Fraport TAV Antalya Airport, AG Tohum, Arso İnşaat ve Bisan da yer alıyor.

Bu yıl 30’dan fazla ülkeden yaklaşık 800 sporcunun katıldığı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, amatör bisikletçilere UCI standartlarında yarışma imkanı tanıyor. 98 km uzun parkur, 66 km kısa parkur, 20 km zamana karşı ve 66 km paracycling olmak üzere dört farklı parkurda düzenlenen yarışlar, Antalya’nın bisiklet sporundaki önemli konumunu bir kez daha altını çiziyor.