Bitci, Beşiktaş'a sponsor oldu

Beşiktaş ile Bitci Teknoloji arasında tribün sponsorluğu konusunda anlaşma sağlandı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, tribün sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi.

Beşitaş'ın kasasına bu anlaşmadan 5 milyon 627 bin euro girecek.

2021-2022 sezonundan başlayacak olan anlaşma 3 sezon geçerli olacak.