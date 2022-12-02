BJK, Engeller Bizi Durduramaz'ı tanıttı

Vodafone Park'ta yer alan White Pepper by Divan'da gerçekleşen basın toplantısına, Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş JK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları, yöneticileri ve Beşiktaş JK Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç katıldı.

Toplantı da konuşan Ahmet Nur Çebi, "Engeller bizim beynimizde ve bu gerçeği de buradaki sporcularımız yaptıklarıyla, başarılarıyla kanıtlıyorlar... Dünya daha çok yol kat etmiş durumda ve biz de BJK olarak, ülkemizdeki bedensel engelli sporu için bir kez daha elimizi taşın altına koymak istedik ve 20 yıl önce olduğu gibi yine bir ilke imza atıyoruz. 2023, bilindiği gibi Cumhuriyetimiz 100. yılı ve bizim ise 120. yılımız ve ülkemiz genelinde Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının lokomotifi olacağı Engeller Bizi Durduramaz Sosyal Sorumluluk projesini, böyle önemli bir yılda hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. İlklerin kulübü olarak 20 yıl önce, Tekerlekli Sandalye Basketbolu'nu ülkemizde ilk kez hayata geçirdik, başkalarının"yapamaz" dediği insanlara formamızı giydirdik, armamızı temsil etme hakkı verdik. Beşiktaş Kulübü'nün bu inancı sayesinde Türk sporunda ilk kez"bedensel engel" kavramıyla "şampiyonluk" hikayesi bir araya geldi. Şimdi aynı vizyonla devam ederekTürkiye genelinde varolan alt yapı sorununu çözmek için bir adım atacağız. Bu proje ile Bedensel Engelli Vatandaşlarımıza ulaşarak onları spora teşvik edeceğiz" dedi. Çebi, bu projenin diğer takımlara da örnek teşkil edeceğini belirtti.

"Başarmak istedikten sonra, zihnine yerleştirdikten sonra, insanın yapamayacağı hiçbir şey yok"

İnsanın fiziki engeli ne olursa olsun, zihinsel olarak aklına koyup, başarmak istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey olmadığını vurgulayan Çebi, sözlerini şöyle tamamladı: "Babamın bana gençliğimde verdiği en önemli nasihatlardan birisi, 'başarmak istedikten sonra her şeyi başarabilirsin, yeter ki zihnine koy' idi. Bu projeyi ilk duyduğumda, başarılı olacağına emindim, en ufak bir şüphe oluşmadı. Bazı projelere, 'Deneyelim bakalım' der başlarsınız, bunda asla öyle düşünmedim. Şimdi de aynı düşünüyorum ve bu proje başarılı olur devam çocuklar, sonuna kadar destekçinizim. Kaptan 21 yıldır takımda ve diğer arkadaşlar da unutmasın; bir 20 yıl daha yanınızda, destekçinizim."

Bedensel engellilere kısa eğitim videolarıyla evde basketbol oynamayı öğretiyor

Beşiktaş JK Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç ise, "Bu sosyal sorumluluk projesi ile arzumuz, sporcularımızın önderliğinde, eskiden onların da basketbola başlamadan önce yaptığı gibi kendini eve kapatan, spor kelimesi ile kendini yan yana getiremeyen bir çok bedensel engelli genci harekete geçirmek. Harekete geçirmek diyorum çünkü projemiz ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, bedensel engelli arkadaşlarımıza evde yada parkta yapabilecekleri çok basit hareketler ile kondisyonlarını da artırarak basketbolu öğretiyoruz. Kampanyamızın web sitesiwww.engellerbizidurduramaz.comdan paylaşacağımız eğitim filmlerini, sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız. Bedensel engelli arkadaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Sizler de spor yapabilirsiniz takım oyuncularımıza web sitemiz üzerinden soru sorabilirsiniz. Dilerseniz çektiğiniz videoları bize gönderebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan sadece maçlarımızı değil, kampanyamızı destekleyen tanınmış isimlerin videolarını ve daha pek çok şeyi takip edebilirsiniz. Lütfen bizi takibe alın bize ulaşın" dedi.