BJK maç tarihi ve saati... Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş, Avrupa Ligi ilk maçında Marsilya'yı konuk edecek. Saha avantajını kullanmak isteyen Kara Kartal'da hedef 3 puan... Heyecan her geçen gün artarken sık sık "Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İki takım arasında bugüne kadar 2 maç oynandı. Beşiktaş ve Marsilya 1'er kez galibiyet aldı. Marsilya 3 gol atarken Beşiktaş 2 gol buldu.