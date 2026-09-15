BJK maç tarihi ve saati... Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kara Kartal Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına hazırlanıyor. Ligde iyi performans sergileyen Beşiktaş, Avrupa'ya da iyi bir başlangıç yapmanın hedefinde... Futbolseverler mücadelenin tarihini ve saatini araştırıyor. İşte "Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...
Beşiktaş, Avrupa Ligi ilk maçında Marsilya'yı konuk edecek. Saha avantajını kullanmak isteyen Kara Kartal'da hedef 3 puan... Heyecan her geçen gün artarken sık sık "Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İki takım arasında bugüne kadar 2 maç oynandı. Beşiktaş ve Marsilya 1'er kez galibiyet aldı. Marsilya 3 gol atarken Beşiktaş 2 gol buldu.