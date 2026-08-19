BJK maçı bugün mü, yarın mı? Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi Play-off turu karşılaşmaları başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş ilk maçta Kauno Zalgiris'i ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekip seyircisi önünde güzel bir futbolla avantajı kapmak isterken taraftar da "Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.

Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman?

Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı 20 Ağustos 2026 saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Psort Plus'tan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş muhtemel 11

Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, Trossard, Oh.

Kassoum Ouattara cezasını tamamladı

Fransız sol bek Kassoum Ouattara, Avrupa kupalarında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı cezayı tamamladı. Hradec Kralove deplasmanında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ouattara, rövanş karşılaşmasında forma giyememişti. Cezasını tamamlayan oyuncunun Kauno Zalgiris mücadelesinde kadroda yer alması bekleniyor.

Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı

Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılması gündemde olan Felix Uduokhai ise UEFA'ya bildirilen Avrupa kupaları kadrosunda yer almadı. Alman savunmacı bu nedenle Kauno Zalgiris karşısında görev yapamayacak.

Dusan Vlahovic UEFA listesinde

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Dusan Vlahovic, UEFA'ya gönderilen oyuncu listesine dahil edildi. Sırp golcünün Kauno Zalgiris maçında kadroda bulunması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların listesinde "Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy." bulunuyor.

B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan yer alıyor.