BJK maçı saat kaçta başlıyor? Hoffenheim Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Bu akşam Avrupa Ligi'nde ikici maçlar oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş da Almanya ekibi Hoffenheim'ın konuğu olacak. Futbolseverler mücadeleyi heyecanla bekliyor ve "Hoffenheim Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt aranıyor.

BJK Avrupa Ligi maç saati ve tarihi...

Hoffenheim - Beşiktaş maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Machida, Rots, Burger, Avdullahu, Conte, Cat, Hlozek, Lemperle.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Ümit Akdağ, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Trossard, Oh.

Beşiktaş'ta Cerny ve Vlahovic Hoffenheim maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny sakatlığı, Dusan Vlahovic ise mide sorunu nedeniyle Hoffenheim karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kocaelispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Çek futbolcunun MR incelemesinde, sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Cerny, bu nedenle siyah-beyazlı ekibin Almanya deplasmanında görev alamayacak. Vlahovic ise mide sorunu nedeniyle Almanya'ya getirilmedi.