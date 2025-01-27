Bodrum, Avrupa Kupası Yelken Yarışları'na ev sahipliği yaptı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ILCA sınıfındaki Avrupa Kupası Yelken Yarışları'nın ilk ayak organizasyonu gerçekleştirildi. 12 ülkeden 118 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, ILCA 7 genel sıralamada Umut Eyriparmak birinci, Monako'dan Moutout Jeremy ikinci, Mustafacan Öztuncel de üçüncü oldu.
Uluslararası Laser Sınıf Birliği'nin Avrupa'daki koordinasyonunu sağlayan EurILCA'nın düzenlediği yarışların ilk etabı Bodrum'da yapıldı. Yarışların ikinci ayağının 28 Şubat-2 Mart'ta Slovenya'nın Koper kentinde yapılacağı belirtildi.
Türkiye'de ilk kez bir etabı düzenlenen, 10 etaplık seriden oluşan yarışlara katılanlar, İçmeler mevkisi açıklarında mücadele etti. Yarışlarda dereceye girenlere kupalarını törenle verildi.
ILCA 7 genel sıralamada Umut Eyriparmak birinci, Monako'dan Moutout Jeremy ikinci, Mustafacan Öztuncel de üçüncü oldu. ILCA 6 erkeklerde Kutsal Güneş Kurnaz, kadınlarda Ecem Güzel birincilik elde ederken, ILCA 4'de ise erkeklerde Sadrihan Süer, kızlarda Derin Bartan ilk sırada yer aldı.