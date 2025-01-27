Bodrum, Avrupa Kupası Yelken Yarışları'na ev sahipliği yaptı

Uluslararası Laser Sınıf Birliği'nin Avrupa'daki koordinasyonunu sağlayan EurILCA'nın düzenlediği yarışların ilk etabı Bodrum'da yapıldı. Yarışların ikinci ayağının 28 Şubat-2 Mart'ta Slovenya'nın Koper kentinde yapılacağı belirtildi.

Türkiye'de ilk kez bir etabı düzenlenen, 10 etaplık seriden oluşan yarışlara katılanlar, İçmeler mevkisi açıklarında mücadele etti. Yarışlarda dereceye girenlere kupalarını törenle verildi.

ILCA 7 genel sıralamada Umut Eyriparmak birinci, Monako'dan Moutout Jeremy ikinci, Mustafacan Öztuncel de üçüncü oldu. ILCA 6 erkeklerde Kutsal Güneş Kurnaz, kadınlarda Ecem Güzel birincilik elde ederken, ILCA 4'de ise erkeklerde Sadrihan Süer, kızlarda Derin Bartan ilk sırada yer aldı.