Boks efsanesi George Foreman hayatını kaybetti

Boks dünyasının unutulmaz isimlerinden George Foreman, 76 yaşında hayatını kaybetti. Foreman’ın ölümünü ailesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada, “Sevginiz ve dualarınız için minnettarız. Bu olağanüstü adamı onurlandırırken gizlilik rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Foreman, kariyerine 1968 yılında kazandığı olimpiyat madalyasıyla başlamış, 1973 yılında ilk kez dünya ağır siklet boks şampiyonu olarak adını tarihe yazdırmıştı. Ancak onu asıl efsane yapan maç, 1974 yılında Muhammed Ali’ye karşı çıktığı “Rumble in the Jungle” karşılaşması oldu. Bu tarihi maçta Foreman, kariyerindeki tek nakavt yenilgisini Ali’ye karşı almıştı.

Emekliye ayrıldıktan sonra spora 1984 yılında geri dönen George Foreman, 1994 yılında 45 yaşındayken bir kez daha ağır siklet şampiyonluğuna ulaşarak, boks tarihinin en yaşlı ağır siklet şampiyonu unvanını kazandı.

Hem ringdeki başarıları hem de karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan George Foreman, boks dünyasında derin bir iz bıraktı. Spor camiası, Foreman’ın kaybıyla büyük bir üzüntü yaşıyor.