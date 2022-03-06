  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Bombalardan kaçan Ukraynalı tenisçi kazancını ülkesine bağışlayacak
Takip Et

Bombalardan kaçan Ukraynalı tenisçi kazancını ülkesine bağışlayacak

Ukraynalı kadın tenisçi Dayana Yastremska, Rus bombalarından kaçtıktan sonra mücadele ettiği Lyon Açık'ta final oynama başarısı gösterdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yastremska, Çinli rakibi Zhang Shuai'ye 6-3, 3-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek turnuvayı ikinci sırada bitirdi. Shuai, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Final maçı sonrası konuşan Ukraynalı sporcu, turnuvadan kazandığı parayı ülkesine bağışlayacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası turnuvadan bir hafta önce memleketi Odessa'da ailesi ile 2 gün yer altı otoparkında kalan ve ardından Tuna nehrinden botla Romanya'ya geçen Yastremska, Lyon Açık'a katılmıştı.

Etiketler
Sporcular