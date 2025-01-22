Borussia Dortmund, Nuri Şahin ile yollarını ayırdı

Borussia Dortmund, 36 yaşındaki Türk teknik direktör Nuri Şahin'in görevine son verildiğini duyurdu. Yaklaşık 7 aydır takımın başında olan Şahin, Bundesliga ekibinde beklenen sonuçları alamayınca görevinden alındı.

Almanya Bundesliga'da üst üste 3 maç kaybeden ve toplamda 18 hafta sonunda yalnızca 25 puan toplayarak 10. sıraya gerileyen Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Bologna karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetle birlikte tüm kulvarlarda üst üste 4. yenilgisini yaşadı. Bu süreçte Almanya Kupası'ndan da elenen Dortmund, sezon başındaki sportif hedeflerinden uzaklaştı.

Nuri Şahin'in Dortmund kariyeri

Nuri Şahin, futbolculuk döneminde Borussia Dortmund ile büyük başarılar elde etmiş, 2011’de Bundesliga şampiyonluğu, 2017’de Almanya Kupası zaferi yaşamış ve 2013’te Şampiyonlar Ligi finalinde oynamıştı. Teknik direktörlük kariyerine 2021 yılında Antalyaspor'da başlayan Şahin, 2023'te Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak dönmüş ve 2024’te teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Kulübün spor direktörü Lars Ricken, alınan kararın zorluğunu vurgulayarak, “Nuri Şahin'i ve çalışmalarını takdir ediyoruz. Ancak üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle sportif hedeflerimize ulaşabileceğimize olan inancımızı kaybettik. Bu karar kişisel olarak beni de üzdü ama Bologna mağlubiyetinden sonra başka bir seçeneğimiz yoktu” dedi.

Borussia Dortmund’un, yeni teknik direktör için görüşmelere başladığı ve kısa süre içinde bir açıklama yapmasının beklendiği belirtildi.