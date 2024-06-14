Borussia Dortmund'un yeni hocası Nuri Şahin

Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, kulübün yeni teknik direktörünü yazılı açıklamayla duyurdu. Borussia Dortmund, üç yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sözleşme imzaladıktan sonra açıklama yapan 35 yaşındaki Nuri Şahin, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Kulübün üst düzey yönetim ekibindeki herkese bana gösterdikleri inanç için teşekkür etmek istiyorum ve takımdaki yeni görevimi büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. İlk günden itibaren bu kulübü mümkün olduğu kadar başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, enerji ve tutkuyla çalışacağız." diye konuştu.

Anlaşma sonrası kulübün spor genel direktörü Lars Ricken, şunları söyledi: "Genç nesli temsil edecek bir antrenörü görevlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Son yıllarda antrenör olarak kariyerine hazırlanmak için çok çalıştı ve yeni pozisyonunda büyük özveri göstererek takımın ilerlemesine yardımcı olacak. Eski oyuncular olarak birlikte yakın çalışacağız ve büyük hedeflerimiz var. Nuri, kulübü ve ekibini tanıyor. Nuri'nin bizim için doğru teknik direktör olduğundan şüphemiz yok."

'Nuri'ye güvenimiz tam, desteğimiz tam'

Kulübün sportif direktörü Sebastian Kehl ise şöyle konuştu: "Nuri Şahin geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmamıza yardımcı oldu. Burada bir oyuncu ve yardımcı antrenör olarak görev yaparak, kulübün nasıl çalıştığını bilecek deneyime sahip durumda ve her şeyden önce nasıl başarılı olunacağını biliyor. Nuri'ye güvenimiz tam, desteğimiz tam."

Nuri Şahin, Borussia Dortmund formasıyla 274 resmi maça çıkmış ve 26 gol kaydetmişti. Nuri Şahin, takımda 2011'de Bundesliga'yı ve 2017'de DFB Kupası'nı kazandı. Nuri, 2021'den 2023'e kadar Türkiye Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştırdı ve Ocak 2024'te Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak döndü.

Kulüp, Nuri Şahin'in teknik ekibiyle ilgili ayrıntılı bilgileri ilerleyen günlerde açıklayacağını bildirdi.

Edin Terzic Şampiyonlar Ligi finali oynatmıştı

Alman ekibi, bu sezon sonunda teknik adam Edin Terzic ile yollarını ayırmıştı. 41 yaşındaki teknik adamın görevinden ayrılmak istediği ve yapılan görüşmenin ardından bu talebinin kabul edildiği belirtildi. Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptırdı. Deneyimli teknik adam yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu.