Bosphorus Cup, 21. kez düzenleniyor

'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 22-25 Eylül tarihlerinde 21'nci kez İstanbul'da düzenlenecek Bosphorus Cup'ta kupa teslim töreni gerçekleştirildi. Tersane İstanbul'daki basın toplantısında son şampiyon Asterisk takımı kupayı organizasyona teslim etti. 10 farklı ülkeden yerli yabancı toplam 900 sporcunun mücadele edeceği Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, ''Bugün kupayı geri aldık ve bu sene de çok zorlu bir yarış olacak. Pazar akşamı kupayı yeni şampiyona vereceğiz” dedi.

Spor organizasyonlarından Bosphorus Cup, 21'inci kez İstanbul'da düzenleniyor. 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla gerçekleşecek organizasyonun kupa devir teslim töreni, Tersane İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 10 farklı ülkeden yerli yabancı toplam 900 sporcunun mücadele edeceği 21. Bosphorus Cup'ı düzenleyen ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon, törende, “Geçen sene kupayı kazanan ekibi tebrik ediyorum, çok zor bir yarış oldu ama kazanmayı başardılar. Bugün kupayı geri aldık ve bu sene de çok zorlu bir yarış olacak. Şimdi artık yeni şampiyonu bekliyoruz. Pazar akşamı kupayı yeniden şampiyona vereceğiz. Tüm ekiplere başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

“Bosphorus Cup, hep beklediğimiz bir yarış”

Kupayı teslim eden Asterisk Takımı Taktisyeni Hakan Karakaplan, "Bu yarışı 21 yıldan beri organize eden Sayın Orhan Gorbon ve ekibine bu kadar iyi düşünerek ve profesyonelce düzenledikleri için teşekkür ederiz. Bosphorus Cup; rekabetçi ve adil yarış sistemi ile her sene takvimimizde mutlaka olmasını istediğimiz bir yarış. Sayın Hasip Gencer dümenciliğindeki Asterisk ekibi olarak, geçtiğimiz yıl yarışın 20. yılı olması sebebiyle çok heyecanlıydık ve ‘şampiyon’ olup teknemiz üzerinde kupayı kaldırmanın mutluluğunu yaşadık. Bu sene de rekabetçi karakterimiz ve kazanma hırsımızla start hattında yerimizi alacağız." diye konuştu.

"Ev sahibi olduğumuz için mutluluk duyuyoruz"

Tersane İstanbul’da organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını ifade eden Tersane İstanbul Ticari Müdürü Sadallah Abed, "Bosphorus Cup gibi ihtişamlı, rekabeti yüksek bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluluk duyuyoruz. 21. Yılındaki Bosphorus Cup, bizlere görkemli bir yarış seyrettirecek. Tüm takımlara ve sporculara başarılar dilerken, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

"Derece hediyemiz 1 milyon mil"

Türk Hava Yolları Pazarlama Başkanı Arif Ali Gezmişoğlu, Bosphorus Cup’a destek vermekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Denizin ve rüzgarın sıkı bir disiplin ve derin bir özgürlükle buluştuğu yelken sporuna böylesine köklü bir organizasyonla dahil olmaktan Miles&Smiles olarak bizler son derece mutluyuz. Bosphorus Cup ile eşsiz İstanbul Boğazı’nın ihtişamlı atmosferinde yarışacak olan yelken sporuna gönül vermiş tüm katılımcı arkadaşlara başarılar diler, bu keyifli ve rekabeti bol yarışta, Miles&Smiles ödülü olan toplam 1 milyon Milin dereceye giren takımlara hediye edileceğini duyurmaktan ayrıca mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim.” diye konuştu.

“Ruhu ve prestiji olan projeleri önemsiyoruz”

Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak, özgün projelere imzalarını taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti: “75'inci yılımız sebebiyle kullanıcılarımıza temas edebileceğimiz; ruhu olan, prestijli, özgün projelere imzamızı taşımayı önemsiyoruz. Son yıllarda üzerinde çalıştığımız marin koleksiyonumuz ve deniz üstü yaşama yönelik ürünlerimizle yeni bir alanda da kendimizi gösteriyoruz. Bu doğrultuda, dünyanın en önemli yelken yarışları arasında kabul edilen Bosphorus Cup’ın destekçisi olduğumuz için çok mutluyuz.”

"Yaptığımız iş birliği çok kıymetli"

Accor Türkiye Operasyonları Sorumlu Başkan Yardımcısı Uygar Talayhan ise, “Global çapta hizmet veren, sınırların ötesinde başarı için gerçek bir tutku besleyen markamız All Accor Live Limitless ve bu çatının altında büyük gurur duyduğumuz markamız Rixos olarak, Bosphorus Cup ekibi ile yapmış olduğumuz iş birliği bizler için çok kıymetli.” dedi.