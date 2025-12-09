Hem ligde hem de Avrupa'da inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, Norveç ekibi Brann'a konuk oluyor. Alt sıralarda bulunan Sarı Kanarya bu maçtan galip gelirse rahat bir nefes alacak. Galibiyet sayısını 3'e çıkarmak isteyen sarı lacivertli ekibin bu mücadelesine şahit olmak isteyen taraftarlar "Brann Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna ağırlık veriyor.

Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brann ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadele, 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 23.00'te gerçekleşecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacakç.

7. hafta

22 Ocak Perşembe

20.45 Fenerbahçe – Aston Villa

8. hafta

29 Ocak Perşembe

23.00 Fotbal Club FCSB – Fenerbahçe