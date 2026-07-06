Brezilya'da bir dönem sona erdi: Neymar milli takımı bıraktı
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'nın Norveç'e elenmesinin ardından Neymar, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 130 maçta 80 gole imza atan yıldız futbolcu, Brezilya tarihinin en golcü milli oyuncusu olarak kariyerini noktaladı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, milli takımından emekli olduğunu duyurdu.
New York New Jersey Stadı'nda maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuşan Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum" ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.