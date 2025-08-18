Brezilya’da tarihi zafer: Sakarya Büyükşehirli sporcu Dünya Kupası’nda ilk şampiyonluğu getirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Şampiyonu sporcusu Mariia Sukhopalova, UCİ MTB Dünya Şampiyonası’nın beşinci ayağında birincilik elde ederek Türk bisiklet tarihine geçti.

Brezilya’nın São Paulo kentinde gerçekleştirilen yarışlarda üstün performans sergileyen Sukhopalova, altın madalya kazanarak ilk kez bir Türk takımının sporcusuna dünya kupası şampiyonluğu kazandırdı.

Gümüşten altına uzanan başarı

Sukhopalova, 10 Ağustos’ta Sakarya’da düzenlenen dördüncü ayak yarışlarında gümüş madalya alarak Türk bisikletine uluslararası arenada ilk derecesini kazandırmıştı. Brezilya’daki beşinci ayakta ise zirveye çıkarak ülkemize altın madalya getirdi.

Yeni bir dönemin kapısı

Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü formasıyla elde edilen bu zafer, yalnızca bir madalya değil, Türk bisiklet sporu için yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Furkan Akçam’dan umut veren performans

Elit erkekler kategorisinde mücadele eden Furkan Akçam ise çeyrek finale çıkarak güçlü rakipleri karşısında sergilediği mücadeleyle alkış topladı ve geleceğe dair umut verdi.

Sakarya’nın bisikletteki yükselişi

Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonların yanı sıra yetiştirdiği sporcularla da adını duyurduğunu vurgulayan bu başarı, altyapıdan yetişen genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu.