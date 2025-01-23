Brezilyalı Diego Carlos Fenerbahçe'de! (Diego Carlos kimdir, kaç yaşında, hangi mevkiide oynuyor)

Süper lig takımlarından Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'u Premier Lig ekibi Aston Villa'dan transfer etti.

Transfer resmi siteden duyuruldu. Buna göre Diego Carlos'la 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında "Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." dendi.

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra konuşan Diego Carlos, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Diego Carlos kimdir, kaç yaşında, hangi mevkiide oynuyor?

Brezilya'da 15 Mart 1993 tarihinde doğan ve tam adı Diego Carlos Santos Silva olan Diego Carlos, profesyonel kariyerine Desportivo Brasil'le başladı. Daha sonra farklı takımlarda kiralık olarak top koşturdu. Daha sonra Nantes, Sevilla ve Aston Villa'da oynayan Brezilyalı defans, son olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Diego Carlos, Brezilya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Venezuela ve Uruguay'la oynanacak maçta aday kadroya dahil edilmişti.