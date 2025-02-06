Brezilyalı Marcelo futbol hayatını noktaladı
Dünyanın en popüler defans oyuncularından biri olan Brezilyalı sol bek Marcelo Vieira da Silva Júnior (Marcelo), 36 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Marcelo kariyerinin neredeyse tamamını La Liga ekiplerinden Real Madrid'de geçirirken, bu takımda 15 yıl forma giydi.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de 15,5 yıl forma giyen 35 yaşındaki Brezilyalı sol bek Marcelo, bugün futbolu duyurduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Marcelo, son olarak Brezilya'da Fluminense forması giyiyordu.
Kariyeri Real Madrid'de geçti
Futbola Fluminense altyapısında başlayan Marcelo, 2006-2007 sezonunun ara transfer döneminde Real Madrid'e transfer olmuştu.
Kariyerinde 15.5 sezon İspanyol ekibinde top koşturan Brezilyalı oyuncu, 2022-2023 sezonunun başında Yunan takımı Olympiakos'un yolunu tutmuştu. Yunanistan'ta yarım sezon geçdikten sonra Şubat 2023'te Fluminense'ye geri dönen Marcelo, 3 Kasım 2024'te takımdan ayrılmıştı.
Real Madri'de 25 kupa kazandı
Kariyeri boyunca Real Madrid'de 546, Fluminense'de 107, Olympiakos'ta ise 10 maça çıkan Marcelo, 52 gol ve 106 asistlik performans sergiledi.
Brezilyalı futbolcu, Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İspanya La Liga, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupası ve 5 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Fluminense ile de 1 Libertadores ve 1 Sudamericana kupası kazandı.
Tecrübeli isim, Brezilya Milli Takımı ile de 58 müsabakada 6 gol kaydetti.