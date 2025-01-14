Brezilyalı Tuta Fenerbahçe yolunda... (Tuta kimdir, piyasa değeri, mevkisi ve oynadığı takımlar)

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun isteği üzerine Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Brezilyalı stoper Lucas Silva Melo'yla (Tuta) anlaştığı öne sürüldü. 25 yaşındaki futbolcu için Alman kulüple el sıkılıştığı iddia edildi. Transfer haberleri sonrası futbolseverler Tuta'yı merak etmeye başladı.

Tuta kimdir, kaç yaşında, hangi takımda hangi mevkide oynuyor?

Brezilyalı stoper Lucas Silva Melo, diğer adıyla Tuta, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta stoper olarak görev yapıyor. Sağ bek ve ön liberoda da oynayabiliyor.

25 yaşındaki defans oyuncusu 30 Haziran 2020'den beri Alman ekibinde top koşturuyor. Melo daha önce kiralık olarak Belçika'nın Kortrijk takımında oynarken, ülkesinin São Paulo takımının altyapısında yetişti.

Tuta'nın güncel piyasa değeri

Bu sezon 22 maçta 1 gol ve 1 asist kaydeden Brezilyalı stoper Tuta'nın piyasa değerinin 15 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Brezilyalı oyuncu Eintracht Frankfurt'a São Paulo'dan 2019'da 1,8 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Tuta Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

Brezilyalı Tuta'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğu yönünde bugün basında haberler yayınlandı. Buna karşın oyuncunun sarı lacivertlilere transfer olduğuna dair taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.