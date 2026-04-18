Bu akşam Osimhen oynayacak mı, kadroda var mı?

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da taraftar Osimhen'in akıbetini merak ediyor. Aslan'ın gol yükünü sırtlayan Nijeryalı yıldızın kadroda olup olmayacağı sıkça araştırılıyor. Bugün yoğun şekilde gelen sorulardan biri de "Bu akşam Osimhen oynayacak mı" şeklinde...

Victor Osimhen, Liverpool maçında kırılan kolunun ardından ameliyat sürecini geride bırakıyor. Nijeryalı golcünün Eryaman'da sahaya sonradan çıkması bekleniyor.

Yıldız futbolcu koluna takılacak özel koruyucu aparatla birlikte uzun bir aranın ardından şans verilmesi halinde yeniden forma giyecek.