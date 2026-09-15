Şampiyonlar Ligi heyecanı futbolseverlerde bir başka yaşanıyor. Bu sezon iki kulübümüz de Avrupa'da boy gösterirken her maç iple çekiliyor. Bugün salı günü olması sebebiyle "Bu akşam Şampiyonlar Ligi maçı var mı", "Galatasaray, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman" soruları yoğun şekilde geliyor.

Bu akşam Şampiyonlar Ligi maçı var mı?

Bu hafta Şampiyonlar Ligi maçları oynanmıyor. 2. hafta maçları 13 Ekim'de başlayacak.

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman?

Galatasaray 13 Ekim'de Barcelona'yı konuk edecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak?

Aston Villa Fenerbahçe maçı ne zaman?

Aston Villa Fenerbahçe maçı 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Bu müsabaka da TRT 1'den naklen ekrana gelecek.