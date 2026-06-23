Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? İşte günün maçları ve saati...

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Dünya Kupası'nda grup maçları devam ediyor. Takımlar son 32'ye kalabilmek için elinden geleni sahaya yansıtıyor. Zaman zaman sürpriz sonuçlar elde edilirken mücadeleleri kaçırmak istemeyenler "Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var" diye soruyor.

23 Haziran Salı Dünya Kupası maçları

Bugün ilk olarak saat 20.00'de Portekiz ile Özbekistan karşılaşacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Daha sonra saat 23.00'te İngiltere ile Gana kozlarını paylaşacak. Bu maç da TRT 1'den ekranlara gelecek.

24 Haziran Çarşamba Dünya Kupası maçları

Salıyı çarşambaya bağlayan gece saat 02.00'de Panama ile Hırvatistan mücadelesi oynanacak. Karşılaşmayı TRT Spor yayınlayacak.

Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı ise saat 05.00'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.