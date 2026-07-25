Bugün maç var mı? Bu akşam kimlerin maçı var? İşte bugünkü maçlar...
Dünya Kupası'nda büyük bir şölen yaşayan futbolseverler turnuva sonrası akşam hangi maçların olup olmadığını merak ediyor. Özellikle Süper Lig takımlarının maçları izlenmek istenirken sıkça "Bu akşam kimlerin maçı var" sorusu geliyor.
Türkiye ve Avrupa takımları yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Temsilcilerimizin bazıları Avrupa'da boy gösterirken bazıları da hazırlık maçlarına çıkıyor. Dünya kulüpleri de ciddi sınavlar öncesi kendilerini denerken futbol tutkunları da maç programını araştırıyor. İşte bugün maçların listesi...
Bugünkü maçların listesi...
14:00 - Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund - TRT Spor
14:30 - RAAL La Louvière – Samsunspor - Yayın Yok
16:30 - SV Wehen – Bayern Münih - Yayın Yok
17:00 - Celtic – AC Milan - TRT Spor
18:30 - Konyaspor – Hull City - TV8,5
21:00 - Çaykur Rizespor – NK Osijek - Yayın Yok
21:00 - Standard Liège – Juventus - Yayın Yok
21:00 - FC Porto – Aston Villa - Kulüp Yayınları