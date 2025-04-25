Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun neden vefat etti? Almina Tude Uygun'un hastalığı neydi?

Teknik direktör Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun yaşamını yitirdi. Almina Uygun'un vefat haberini Sakaryaspor Kulübü duyurdu. Yapılan açıklamada "Hemşehrimiz Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Bu acı gelişme sonrası "Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun neden vefat etti?", "Almina Tude Uygun hastalığı neydi?" sorusu sıkça gelmeye başladı.

ALMİNA UYGUN NEDEN VEFAT ETTİ?

29 yaşındaki Almina Tude Uygun uzun süredir diyabet hastalığı ile mücadele ediyordu ve yoğun bakımda tedavi görüyordu.