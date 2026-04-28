Bulls Yatırım Yelkenli Takımı, Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları’ndan dört kupayla döndü

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl da büyük heyecana sahne oldu.

14 ülkeden 500 sporcunun katıldığı organizasyonda ekipler, İstanbul’dan Çanakkale’ye uzanan zorlu parkurda mücadele etti.

Dolmabahçe’de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına gerçekleştirilen saygı duruşuyla başlayan yarışlarda sporcular, istanbul Boğazı etabında üç saati aşan etap boyunca rüzgâr, akıntı ve zorlu rota koşullarına karşı mücadele verdi. Stratejinin belirleyici olduğu yarışlar, İstanbul’dan sonra açık deniz yarışlarıyla Çanakkale Boğazı’nda da devam etti.

Ulusal Egemenlik ve Gelibolu Zafer Kupası için yarışan ekipler, Boğaz etabının ardından mücadelelerine Çanakkale parkurunda devam etti. Organizasyon, yalnızca bir spor etkinliği değil; aynı zamanda Türkiye’nin denizcilik gücünü ve uluslararası organizasyon kabiliyetini dünyaya gösteren önemli bir prestij vitrini olarak öne çıktı.

Organizasyonda yer alan Bulls Yatırım Yelkenli Takımı, ilk resmi yarış deneyiminde 4 kupa birden kazandı. Çanakkale Hamidiye Tabyası’nda gerçekleştirilen ödül töreninde Bulls Yatırım yelken Takımı’nın kazandığı dereceler şöyle sıralandı:

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kupası – ORC A Kategorisi Birinciliği

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kupası – ORC En İyi Düzeltilmiş Zaman Ödülü

Çanakkale Kupası – ORC A Kategorisi İkinciliği

Gelibolu Zafer Kupası – ORC A Kategorisi İkinciliği

“Strateji, disiplin ve uyum başarıyı getirdi”

Yaklaşık dokuz ay önce İstanbul Sailing Center koçluğunda kurulan Bulls Yatırım Yelkenli Takımı, ilk büyük organizasyonunda elde ettiği bu sonuçlarla dikkat çekti.

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Yelken sporu; strateji, disiplin, uyum ve doğru zamanda doğru hamleyi yapabilme becerisi gerektirir. Aslında bu değerler, kurum olarak iş yapış anlayışımızı da çok güçlü şekilde yansıtıyor. Sahada olduğu gibi denizde de başarının temelinde ekip ruhu, kararlılık ve ortak hedefe inanmak vardır.”

Barışık sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün sadece kupaları değil, birlikte verdiğimiz emeğin, disiplinin ve takım ruhunun karşılığını kutluyoruz. Takımımız da bunu en iyi şekilde gösterdi. Bizler, sahada da iş hayatında da birlikte düşünen, birlikte strateji üreten ve birlikte kazanan bir ekibiz. Bununla birlikte ekibmizde genç üniversiteli arkadaşlarımız da vardı. Onların da sponsoru olarak gençlerin yelken sporuna kazandırılması için desktek sağlıyoruz. Bu başarıyı gelecekte elde edeceğimiz daha büyük zaferlerin başlangıcı olarak görüyoruz.”