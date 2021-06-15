Bundesliga 2'nin gol kralı Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Darmstadt 98 formasıyla Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen 29 yaşındaki forvet Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır. Geçen sezon 2. Bundesliga’da gol kralı olan Serdar Dursun’a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!" ifadeleri kullanıldı.
Ailemize hoş geldin Serdar Dursun! ✍️💛💙— Fenerbahçe SK 🇹🇷 (@Fenerbahce) June 15, 2021
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