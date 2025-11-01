Bundesliga'da Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i 3-0 yendi
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) haftanın maçında Bayern Münih, konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup etti.
Bundesliga'nın 9. haftasında, lider Bayern Münih, karşılaşmayı 25. dakikada Serge Gnabry, 31. dakikada Nicolas Jackson ve 43. dakikada Loic Bade'nin kendi kalesine attığı gollerle 3-0 kazandı.
Bayern Münih, Bundesliga'da sezonun ilk 9 maçını da kazanarak 27 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Bayer Leverkusen ise 17 puanda kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA