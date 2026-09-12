Bundesliga’da Can Uzun fırtınası: 2 gol, 3 puan!
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Eintracht Frankfurt, deplasmanda Mainz'ı 3-1 yendi.
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Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 60. dakikalarda milli futbolcu Can Uzun ile 45+1. dakikada Jonathan Burkardt attı.
44. dakikada Nadiem Amiri ile penaltı atışından yararlanamayan ev sahibi takımın tek golünü ise 89. dakikada Phillip Tietz kaydetti.
Sezona Union Berlin beraberliği ve Augsburg mağlubiyetiyle başlayan Eintracht Frankfurt, ilk galibiyetini elde etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA