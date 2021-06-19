Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 30 sandığın da sayım işlemi sona ererken, bin 541 oy alan Burak Elmas başkanlığa seçildi.

Seçim yarışındaki diğer adaylardan Eşref Hamamcıoğlu bin 500, Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.

Olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 3 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.

Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu aldı

Genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu alan isim oldu.

Açılan ilk 10 sandık ile 22. sandıkta Eşref Hamamcıoğlu önde gelirken, diğer 19 sandıkta Burak Elmas ilk sırada yer aldı.

Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'nun 10. sandıkta 237'e çıkardığı farkı da eritmeyi başardı.

Yönetim listesi

Burak Elmas'ın yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

BURAK ELMAS KİMDİR?

İş insanı Sezgin Elmas’ın oğlu Burak Elmas 1974 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Avusturya Lisesinden mezun olan Elmas, University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi aldı. Burak Elmas, Sezginler Holding, Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Burak Elmas, Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev yaptı. Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren’ in damadı olan Burak Elmas'ın Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu bir de kızı var.