Bursaspor-BOSBİR arasında sponsorluk krizi: Taraflar birbirini suçladı

Bursaspor Kulübü, sezon başında imzalanan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını, BOSBİR Enerji Üretim AŞ’nin ödeme taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle feshettiğini açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, anlaşma kapsamında belirlenen tutarın yalnızca %35’inin tahsil edilebildiği, kalan ödemeler için ise sürekli farklı gerekçeler öne sürüldüğü ifade edildi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik de süreci değerlendirerek, “Belirlenen rakamdan ciddi indirim yapmamıza rağmen bazı kişiler bu süreci sabote etti. Takdir kamuoyunundur” dedi.

BOSBİR: Herhangi bir gecikme söz konusu değil

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı ve BOSBİR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Bursaspor’un iddialarına sert yanıt verdi.

Burkay, ödemelerde hiçbir aksama olmadığını vurgulayarak, “Forma göğüs sponsorluğu kapsamında verilen tüm taahhütler planlandığı şekilde ve bölümler hâlinde yerine getirilmektedir. İlk ödemeler yapılmıştır, kalan kısımlar da aynı kararlılıkla ödenecektir” dedi.

“Bursaspor bu şehrin ortak değeridir”

Burkay, Bursaspor’un şehir için taşıdığı öneme de dikkat çekerek, camia içindeki gerginliklerin başarıya katkı sağlamayacağını belirtti:

“Bursaspor sadece bir futbol takımı değildir; bu şehrin ortak değeridir. Baskı ve tartışmalar camianın gücünü zayıflatır. Bursa iş dünyası, Bursaspor’un yanında olmaya devam edecektir.”

Sponsorluk kriziyle ilgili tartışmalar sürerken gözler, kulüp yönetimi ile BOSBİR arasında önümüzdeki günlerde yapılacak olası görüşmelere çevrildi.