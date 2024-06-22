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Bursaspor yeni transferini duyurdu: Yiğitali Bayrak'la anlaşıldı

Transfer tahtası geçen günlerde kapanan Bursaspor, yeni transferini duyurdu. Bir dönem Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan yeşil-beyazlılar Yiğitali Bayrak'ı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi
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Transfer tahtasını açtıktan sonra Bursaspor ikinci transferini gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor’da forma giyen Yiğitali Bayrak’la anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bursaspor'un transfer tahtası açıldıBursaspor'un transfer tahtası açıldıSpor

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yiğitali Bayrak ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.