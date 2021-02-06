Bursaspor'da 11 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 8'i futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
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Giresunspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline COVID-19 testi uygulanan Bursaspor'da 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A takım personelinin sonucu pozitif çıktı.
Konuyla ilgili Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır. 4 futbolcumuz da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaktadır. Giresunspor kafilesine altyapımızdan 9 futbolcu dahil edilmiştir." denildi.