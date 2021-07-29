Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale çıktı.

Kokugikan Arena'da son 16 turunda Buse Naz, Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'yla karşılaştı.

25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta istediği oyunu sergileyemedi ve 5 hakemin 4'ü Özbek sporcuya yüksek puan verdi. İkinci rauntta daha agresif oynayan Buse Naz, bu sefer 5 hakemin 3'ünün puanını elde etti. Büyük heyecan sahne olan son rauntta Buse Naz, 4 hakemin tam puanını aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, Buse Naz'ın maçını tribünden diğer milli boksörlerle takip etti.

"Bronz ve gümüş madalya yeterli değil"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde boksta kadınlar 51 kiloda çeyrek finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, hedefinin altın madalya olduğunu vurguladı.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Çakıroğlu şöyle konuştu:

"Maça iyi başlayamadım. Burası olimpiyat, hiç kolay maçınız olmayacak. Altın madalyaya giden yol dört ağır maçtan geçiyor. Seri başı olduğum için ilk turu bay geçtim. Aslında bu da benim için dezavantaj oldu. Çünkü diğer rakiplerim ortama alıştı. Ben bunu bugün yaşadım. Beklentinin de büyük olduğunun farkındayım. Takım olarak buradan büyük başarılarla ayrılacağız. Boksta iki madalyamız var ama altınımız yok. Burada 3 altın madalya neden almayalım. Kadın takımımız çok güçlü. Altın madalyalar alabilecek kapasitedeyiz. Sevinmek için erken, çünkü altın madalya için buradayız. Bronz ve gümüş madalya bizim için yeterli değil."

Sosyal medyadan çok fazla mesaj aldığını anlatan başarılı boksör, "Antrenörümle birlikte ortak bir karar aldık ve sosyal medyayı kullanmıyorum. Bu yüzden onlara geri dönüş yapamıyorum. Yaklaşık 2 yıldır bu anı bekliyoruz. Okuyabildiğim kadar bütün mesajları okuyorum, Türk halkının dualarını ve desteğini hissediyorum. Okuyup onlara cevap vermek istiyorum ama inşallah altın madalyadan sonra hepsine geri dönüş yapacağım." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı salondan izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür eden Buse Naz, "Bakan Bey'le aramız çok iyi. Kendisine söyledim, arkadaşlarımın maçlarında daha fazla heyecanlanıyorum. Kardeşlerimin de başarmasını çok istiyorum. Bakanımız maçlarımızı yakından takip ediyor ve bizim için büyük moral oluyor. Antrenörlerimiz için de büyük moral bu. Ekran başında sabah saatlerinde bizi izleyen Türk halkına da teşekkürlerimi gönderiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Buse Naz Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit ise ilk maçlarda heyecanın olabileceğini belirterek, "Geride kapattığımız ilk raunttan sonra benim zerre kadar şüphem yoktu. Yapacağını biliyordum. Elimizden geleni yapacağız ve ülkemize altın madalya kazandıracağız." diye konuştu.

Rakip Tayland'dan Jitpong

Kokugikan Arena'da son 16 turunda Jitpong, Filipinli rakibi Irish Magno'yu 5-0 yenen Taylandlı Jutamas Jitpong, Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi oldu.

Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek final karşılaşması 1 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00'te oynanacak. Buse Naz, rakibini yenmesi durumunda yarı finale yükselerek madalyayı garantileyecek.