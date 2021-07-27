Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale çıktı. Polonyalı boksör Karolina Koszewska'yı mağlup eden Sürmenli, adını çeyrek finale yazdırdı.
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Olimpiyatlarda ilk defa ringe çıkan Türk boksör olan Busenaz Sürmeneli, Karolina Koszewska'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Olimpiyatlarda maç kazanan ilk kadın boksörümüz olan Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda ringe çıkarak 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yla karşılaştı.
Sürmeneli'nin müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti.