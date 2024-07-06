Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyon George Russell'ın
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda gözler Büyük Britanya Grand Prix'sine çevrilirken, Mercedes pilotu George Russell yarışa pole pozisyonda başlayacak. Russell, sıralama turunda 1 dakika 25.819 saniyelik derece elde etti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sine, Mercedes pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.
Büyük Britanyalı pilot, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 25.819 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Russell'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton 0.171 farkla 2'nciliği, pisti liderden 0.211 saniye yavaş turlayan Lando Norris (McLaren) ise 3'üncülüğü elde etti.
52 turluk yarış, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.