Büyük kulüpler ilk çeyrekte yatırımcısını güldürmedi

Küresel pay piyasalarındaki çalkantılar ve sahadaki performanslar kulüplerin hisse senedi performanslarına yansıdı.

MANCHESTER UNITED: İngiliz Premier Lig ekibi, yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 5.1 kaybettirdi.

BENFICA: Portekiz 1. Futbol Ligi'nde zirvede bulunmasına karşın hisseleri, ilk çeyrekte yüzde 3.1 değer kaybetti.

JUVENTUS: Italyan ekibi, yatırımcısını üzdü. Hisseleri, ilk çeyrekte yüzde 0.3 düşüş kaydetti.

OLIMPIK LYON: Fransız Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon'un hisseleri de ilk çeyrekte yüzde 0.3 düştü.

LAZIO: Serie A'da Napoli'nin ardından 2’nci sırada zirve mücadelesi veren İtalyan ekibi Lazio'nun hisseleri, Ocak-Mart 2023'te yüzde 2.4 arttı.

BORUSSIA DORTMUND: Bundesliga ekibi ilk çeyrekte yatırımcısına yüzde 0,4 kazandırdı.

AJAX: Hollanda Eredivisie takımlarından Ajax’ın hisseleri de yüzde 2.3 değer kazandı.

İddia: Ramos 30 milyon euroya Suudi Arabistan’da

Futbol piyasasının bir diğer önemli transfer haberi de PSG’den iki yıl sonra ayrılacak olan Sergio Ramos’la ilgili. Suudi ekibi Al Hilal, İspanyol stopere yıllık 30 milyon euroluk teklifte bulundu. Ramos’un kendisini iki yıllığına Al Hilal’li yapacak imzayı yakında atacağı konuşuluyor. Türk spor medyasında bir süredir Ramos'un Galatasaray'a transfer olacağına dair iddialar yayınlanıyordu.

Lionel Messi’ye “tekliflerin anası:” Suudilerden yılda 400 milyon euro!

Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, İspanya’dan sonra Suudi Arabistan’da mı karşı karşıya gelecek? Ronaldo’yu transfer eden Al Nassr’ın ezeli rakibi Al Hilal, Arjantinli’ye yıllık 400 milyon euro önerdi. Bu bugüne kadar bir futbolcuya yapılan en büyük teklif. PSG’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Messi’yi eski futbolcu David Beckham’ın sahibi olduğu Amerikan MLS takımı Inter Miami de istiyor.