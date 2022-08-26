Büyük Taaruz, ‘Zafer Ultra Maratonu’ ile kutlanacak

Nef Vakfı, Büyük Zafer’in 100. yılında Zafer Ultra Maratonu’nu başlatıyor.

Organizasyon 30 Ağustos'ta Afyon Kocatepe Anıtı'ndan başlayıp Kütahya-Dumlupınar, Manisa-Salihli ve Turgutlu, İzmir-İnciraltı güzergahında devam edecek, 4 Eylül'de İzmir'de, Büyük Taarruz'un zaferle sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak.

Milli mücadele ruhundaki inancı, gücü ve azmi hatırlatmayı hedefleyen ve geleceğin sorumluluğunu taşıyan organizasyon, Nef Vakfı aracılığıyla şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek olacak.

Büyük Taarruz ruhunu tüm Türkiye'ye yayacak etkinlikler dizisi içinde "Zafer Sanal Koşusu" da planlandı.

Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden koşarak ya da yürüyerek destek verilecek sanal koşudan toplanacak bağışlar, şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek olarak bağışlanacak.